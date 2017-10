Maroc: Le pays et le Tchad s'engagent à renforcer le partenariat en matière de développement de l'habitat social

Les ministères marocain et tchadien de l'Aménagement du territoire ont signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat portant sur le développement de l'habitat social.

En vertu de cette convention paraphée par les ministres de tutelle, respectivement Mohamed Nabil Benabdellah et Paul Mbainodoum Ngartelbaye, les deux parties s'engagent à promouvoir et renforcer les relations bilatérales de coopération et de partenariat en matière de développement de l'habitat social, ainsi que le transfert du savoir-faire, de l'expertise, du partage de l'information et des bonnes pratiques dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et du développement urbain.

Ce document vise également l'organisation de rencontres entre les organismes spécialisés dans la construction et la promotion immobilière, les sociétés d'ingénierie, les fédérations et associations professionnelles relevant des secteurs public et privé des deux pays, outre l'approfondissement des échanges concernant les aspects institutionnels, législatifs et opérationnels en matière de planification urbaine, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, M. Benabdallah a affirmé qu'à travers cette convention, le Maroc et le Tchad s'engagent à hisser le niveau de coopération bilatérale et à promouvoir les échanges dans les domaines de l'habitat. Le Maroc partagera sa large expérience en la matière, notamment dans les domaines de l'aménagement territorial, l'habitat et le développement urbain, et appuiera le développent de l'habitat social à même de garantir des logements décents et abordables au Tchad, a ajouté M. Benabdallah.

Pour sa part, M. Ngartelbaye a précisé que cette convention contribuera au renforcement de la coopération dans le domaine du développement de l'habitat social et du développement urbain ainsi qu'à la consécration des relations entre les deux pays.

M. Ngartelbaye a mis en exergue la riche expérience marocaine à même d'aider le Tchad à mettre en place un schéma national d'aménagement du territoire et d'armature urbaine, et à garantir un logement décent aux citoyens.