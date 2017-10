Congo-Brazzaville: Fabrice Ondama - Le Congolais pris en charge par la FIFA

La Fifa intervient en faveur des joueurs victimes de blessures nécessitant plus de 5 mois de repos lors des rencontres de leur sélection pendant les journées Fifa, qui sont généralement consacrés aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Arrivé en juillet dernier au CA en provenance du Widad Casablanca, Fabrice Ondama n'a disputé que 3 matches officiels avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés avec sa sélection qui l'oblige à observer un repos de plus de 6 mois. Pour remplacer l'attaquant congolais, dont le contrat a été résilié, le CA s'est tourné vers Matthew Rusike.

Bonne nouvelle pour Fabrice Ondama et Club africain. Blessé lors du match entre le Congo et le Ghana dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018, l'attaquant congolais sera complètement pris en charge par la Fifa à en croire nos confrères de kapitalis. L'instance internationale du football a informé le Club Africain (via la FTF) qu'elle se charge des frais de l'opération et de la rééducation de l'international congolais. Gros soulagement pour le club tunisois qui craignait de supporter des dépenses inattendues.

