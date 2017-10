Congo-Kinshasa: Elections et référendum - Les contradictions de la MP

La question qui se pose est celle de pourquoi la famille politique du chef de l'Etat se cache derrière des associations pour revendiquer un éventuel référendum en République démocratique du Congo. Pourquoi la majorité au pouvoir n'a jamais présenté officiellement ce projet au peuple congolais ? Il est notoirement connu que la MP n'a jamais caché son intention de modifier la Constitution à travers un référendum dans le seul but de lever tous les verrous de l'actuelle loi suprême qui limite à deux le nombre de mandats du président de la République. L'ancien secrétaire général du parti présidentiel, Evariste Boshab, avait même publié en juin 2013 un livre au titre évocateur « Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation ».

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.