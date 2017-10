Congo-Brazzaville: Développement - Des Congolais formés à la gestion des zones économiques spéciales

Une trentaine de cadres nationaux issus des différents ministères viennent d'être formés en Chine dans la construction et la gestion des zones économiques spéciales (ZES). De retour au pays, ils ont eu un échange, le 20 octobre à Brazzaville, avec le ministre en charge du département, Gilbert Mokoki.

« Les ZES sont l'un des piliers de la diversification de l'économie. La construction de celles-ci participe à l'industrialisation de notre pays », a indiqué le ministre Mokoki, s'adressant à ces stagiaires.

Le gouvernement a déjà mis en place deux lois portant respectivement création des ZES et création d'une agence de planification et de promotion des ZES. Il a approuvé, le 17 octobre dernier en Conseil des ministres, un projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité national d'orientation des ZES.

Gilbert Mokoki a expliqué que son département était en train d'œuvrer pour l'adoption, au Parlement, du projet de loi sur la création de la ZES de Pointe-Noire et pour la formation des ressources humaines dans la construction et l'exploitation des ZES. « Au moment où nous allons concrétiser notre politique en matière des ZES, je voudrais réveiller votre conscience... Que vos connaissances acquises soient mobilisées pour le bien du pays », a-t-il déclaré.

Le gouvernement prévoit de créer dans le pays quatre ZES, notamment à Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo-Ollombo et Ouesso. Première à voir le jour, la ZES de Pointe-Noire bénéficie, dans son processus de construction, de l'appui technique et financier de la Chine. Elle devrait permettre de résorber tant soit peu le chômage à travers la création de quelque 100 000 emplois directs et indirects, selon le gouvernement.

Ce projet prévoir la construction d'une zone de services logistiques, d'un port minéralier et de plusieurs unités industrielles. Bonne Année Bongo, chef de la délégation des stagiaires congolais, a fait savoir que la formation d'une durée de trois mois a porté sur les conférences et les visites de terrain dans les villes chinoises de Beijing, Tianjin, Shanghai, Shenzhen et Suzhou.

« La ZES de Shenzhen est le type du modèle correspondant à celle de Pointe-Noire. Shenzhen nous a permis de dégager la substance de la création des ZES, notamment celle de la ville océane », a-t-il dit.

Notons que ces cadres formés en Chine sont issus des ministères des Finances (douanes et impôts), du Commerce, de l'Industrie, des ZES et des autres départements impliqués dans le projet des ZES.