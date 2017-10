Congo-Brazzaville: Le programme des Congolais de la diaspora

En Turquie, notons le choc entre Sivasspor et Bursaspor : l'occasion pour Thievy Bifouma et Dzon Delarge, les deux Congolais du moment, de croiser le fer. Expulsé le 30 septembre, Delvin Ndinga purgera lui son deuxième et dernier match de suspension.

Le duel entre Châteauroux et Le Havre devrait débuter sans Congolais sur le terrain, puisque Yann Mabella et Bryan Passi sont annoncés sur leur banc respectif. Bevic Moussiti Oko, légèrement souffrant des ischio-jambiers.

Si Badila, Bifouma ou encore Saint-Louis seront probablement titulaires ce week-end avec leurs clubs, Doré, Passi et Mabella seront remplaçants. D'autres comme Ndinga et Dikamona sont suspendus, tandis que Massengo, Pambou, ou Binguila sont blessés. Tour d'horizon.

