Congo-Brazzaville: Linafoot - Les clubs approuvent la mise sur pied d'une commission de gestion

Les sociétaires souhaitent également avoir une réunion avec les nouveaux dirigeants en vue de discuter sur un certain nombre des points. Il s'agit, entre autres, du calendrier, de la date du début du championnat et la formule de celui-ci. Ces équipes sont aussi préoccupées par le respect par la Linafoot de leur représentation aux assemblées générales, conformément aux articles 29 et 30 des règlements généraux sportifs et l'article 14 des statuts de la Fécofa. Elles tiennent à ce que la Linafoot revienne sur le barème de sanctions adopté par l'Assemblée générale de la Fécofa, au lieu de continuer à appliquer l'actuel barème dont les amendes étouffent les clubs.

Dans une déclaration du 11 octobre, les clubs avaient refusé de débuter le championnat avec un comité de gestion en fin de mandat. En effet, cette structure dirigée par JeefKapondo est en fin d'exercice et devait convoquer une assemblée générale extraordinaire élective. Revenant sur leur décision, les clubs demandent à la commission de gestion dirigée par Mwehu Beya Kofela de respecter la mission lui assignée d'organiser le championnat et les élections qui doivent mettre en place un nouveau comité de gestion endéans deux ans.

