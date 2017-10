Sénégal: 477 km de pistes rurales financées en 2017 avec l'apport du Fonds d'entretien routier

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Le directeur du Centre de formation et de perfection des travaux publics, Djibril Thiaw, a lui souligné la nécessité de "restaurer" l'équité territoriale pour lutter contre la pauvreté, une perspective qui passe selon lui par la réalisation d'infrastructures de base, des pistes rurales en particulier et des ouvrages pouvant faciliter la mobilité des personnes et des biens.

"Ces travaux d'ouvrages d'art représentent des constructions de grande importance, permettant de franchir un obstacle sur une voie de communication routière, ferroviaire et fluviale, mais également un dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau, et un dispositif de transition entre plusieurs modes de transports", a précisé le secrétaire exécutif du PNDL.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.