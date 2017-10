Sénégal: Les universitaires appelés à un renforcement de capacités sur la question du handicap

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Cet atelier, qui prend fin samedi, vise à renforcer l'engagement de l'UFR des Sciences juridiques et politiques de l'UGB sur cette question, pour à terme développer et introduire un module de formation sur les droits des personnes vivant avec un handicap dans les programmes d'études universitaires.

De l'avis du professeur Ngom, cet atelier devrait permettre aux enseignants-chercheurs d'acquérir "des connaissances et compétences pratiques et les inciter à travailler sur les questions relatives aux droits des personnes vivant avec un handicap".

Des responsables de l'ONG OSIWA et de l'antenne sénégalaise de Handicap International participaient à cet atelier, de même que des enseignants, médecins et magistrats, entre autres.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.