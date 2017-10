Ile Maurice: Roche-Bois - Un «gang» de voleurs démantelé

Ils sévissaient depuis un an dans des bungalows dans le nord et l'est du pays. Enrico Chery, 43 ans, et Michael Donald, 26 ans, soupçonnés de faire partie d'un «gang» de trois voleurs, ont été arrêtés dans une maison à Batterie-Cassée, Roche-Bois, ce vendredi 20 octobre. Ils auraient commis pas moins d'une vingtaine de vols avec effraction.

C'est la Northern Special Squad, menée par le sergent Jaisen Arnasala, qui a mis sur pied cette opération depuis une semaine. Les policiers ont pu traquer Enrico Chery, le présumé cerveau du groupe, en visionnant les images des caméras de surveillance.

En se basant sur certaines informations, des équipes de la Northern Special Squad, de la Criminal Investigation Division (CID) de Piton et de Terre-Rouge et du Field Intelligence Office (FIO) de Flacq, de la Special Supporting Unit et de la Metropolitan Police de la division nord, se sont rendus à Roche-Bois vers 8 h 30 vendredi. Ils ont donné l'assaut au domicile d'une femme à Batterie-Cassée.

Enrico Chery, qui n'a pas de domicile fixe, et Michael Donald, un habitant de Baie-du-Tombeau, ont alors été arrêtés. Le présumé cerveau du «gang» avait une montre de la marque Tissot au poignet d'une valeur de Rs 100 000. Un troisième suspect est activement recherché.

Les deux suspects ont été longuement interrogés avant d'être placés en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols dans les villages côtiers de Trou-aux-Biches, Péreybère, Poste-Lafayette, Roches-Noires, Trou-d'Eau-Douce, entre autres.

Enrico Chery et Michael Donald seront traduits devant la Bail & Remand Court le samedi 21 octobre. Une accusation provisoire de vol avec effraction sera retenue contre eux.

Les policiers de la CID de Piton étaient dirigés par l'inspecteur Sangaralingum et ceux de la CID de Terre-Rouge par l'inspecteur Kailash Derochoonee. Les officiers du FIO de Flacq étaient menés par le sergent Rakesh Luchmun.