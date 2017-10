Angola: Le MPLA se penche sur les avant-projets d'activités de l'Année 2018

Luanda — Le Bureau Politique du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA), réuni vendredi à Luanda, s'est penché sur les Avant-projets du Plan Général d'Activités à développer par ce Parti en 2018, et leurs respectives chronologies de mise en ?uvre.

Le Plan d'Evénement et la Proposition du Budget pour l'Année 2018 ont également été examinés dans cette rencontre, précise un communiqué parvenu vendredi au bureau de l'Angop à Luanda, au terme de la 6e Réunion ordinaire du Bureau Politique présidée par le leader du Parti, José Eduardo dos Santos. En ce qui concerne la vie interne du Parti, le Bureau Politique s'est penché sur les ajustements au Régime d'Organisation et Fonctionnement des Commissions de Discipline et d'Ecoute, au Règlement d'Instruction de Procès du Parti et à l'Application de sanctions partisanes. Ayant approuvé l'Agenda des travaux de la 4ème Session ordinaire du Comité Central, à réaliser le 23 octobre 2017, le Bureau Politique a passé en revue un Mémorandum sur la tenue de Conférences Provinciales Extraordinaires du MPLA, et une information sur l'élection d'un membre devant rejoindre ce Bureau.

Consterné par la mort de sept personnes survenue récemment dans le crash d'un avion, dans la province de Lunda-Norte, le Bureau Politique a également présenté ses condoléances aux familles de diverses autres victimes d'accidents routiers notifiés à travers le pays. Saluant la délégation angolaise au 19ème Festival Mondial de la Jeunesse, à Sochi (Russie), le Bureau Politique espère voir les jeunes apporter à cet événement l'image d'un Angola épris de Paix et de Démocratie. Enfin, le Bureau Politique a rendu hommages au fondateur de la Nation, António Agostinho Neto, et à José Eduardo dos Santos, ex-président de la République, surnommé "Architecte de la Paix", pour sa contribution à la pacification de l'Angola et de l'Afrique australe.