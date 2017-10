Sénégal: Cancer du col de l'utérus et du sein - Plus de 250 femmes dépistées gratuitement à Thiès

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Le dépistage du cancer du col de l'utérus et sein "est extrêmement important parce que ce sont des cancers qui sont assez fréquents mais malheureusement la découverte se fait le plus souvent tardivement, tout simplement parce que les femmes ne sont pas assez informées", a-t-elle déploré.

Cette séance de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein s'inscrit dans le cadre de la campagne dénommée "Octobre rose" et dédiée à la lutte contre cette maladie.

"On a sur notre liste plus de 250 femmes qui ont répondu à l'appel et sûrement, il y aura également d'autres qui vont venir dans la journée", a renseigné docteur Mariétou Thiam Coulibaly, gynécologue obstétricienne à l'hôpital régional de Thiès.

Thiès — Plus de 250 femmes ont bénéficié d'une consultation gratuite, vendredi à Thiès, à l'occasion d'une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, à l'initiative de la maternité de l'hôpital régional, a constaté l'APS.

