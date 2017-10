Madagascar: Poule des As - Retour fracassant de Lucien Kasimo

Foroch ou selon l'Etat civil, Lucien Kasimo, est de retour pour offrir à la CNaPS Sport une confortable victoire de 4 buts à 2 devant Elgeco Plus. Une victoire pour le moins capitale pour la course au titre car entre temps le HZAM et le COSFA ont tout juste joué un film de série B « Ensemble mourir ».

La Poule des As s'achemine déjà vers une victoire finale de la CNaPS Sport même en tenant compte des matches à venir.

Fougue. Car cette CNaPS d'hier a montré un visage séduisant au cours d'une rencontre difficile confiée pour la raison qu'on ignore à un arbitre national, Ibrahim. Ce dernier avait eu tout le mal du monde à contenir la fougue des joueurs et même de l'entraîneur de la CNaPS, Tipe Randriambololona qu'il a renvoyé dans les vestiaires.

Le carton jaune de Johnny alors qu'on jouait à peine un quart d'heure montra que les deux équipes ne sont pas venues pour s'amuser.

Et dans cette farouche volonté de mieux faire, c'est Elgeco Plus qui prit le devant en menant par 2 buts à 1 à la mi-temps sur un bijou de Bila (9) qui alla se loger en pleine lucarne et ensuite sur une tête de Bela (29) qui trouva l'un des montants des buts de Leda avant de mourir dans les filets.

La CNaPS ouvrit en premier le score sur un caviar de Foroch pour Lalaina qui ajusta un boulet à ras de terre (3).

Doublé de Foroch. La seconde mi-temps commença à peine que la CNaPS trouva l'égalisation sur un but de Niasexe qui a su profiter d'un cafouillage devant les buts d'Elgeco.

Et la rencontre prit une autre tournure car enhardis par ce score de parité, les caissiers changèrent de tactique pour envoyer de longs ballons pour Foroch qui ne s'en priva pas. A deux reprises, l'attaquant de la CNaPS Sport parvint à tromper le gardien Ando. D'abord sur une balle en cloche (72) puis sur un tir croisé à la minute suivante.

C'était trop pour le moral d'Elgeco Plus qui chercha à revenir en faisant rentrer ses jokers dont le Nigérian Samson Kilani mais aussi l'homme providentiel contre le COSFA, Dany Kely; Mais la défense d'en face tint bon avec Ando et Lanto dans l'axe et Toby et Ronald sur les côtés. Mika qui retrouva sa forme après une longue convalescence excella au poste de milieu de défensif aux côtés de Rija dans un rôle s'essuie-glace.

En clair, cette CNaPS d'hier sera facile à déloger surtout si le HZAM continue de tenir son rôle de trouble-fête. Hier encore Tanjona menait au score par 2 buts à 1 avant de se faire égaliser par le COSFA sur un but de Ravelino (88).

L'inévitable Besona ouvrit le score en premier pour le HZAM (43)avant que Nono n'égalise sur un superbe coup franc de 30m qui se logea sous la barre (58. Amparafa corsa l'addition par Herinantenaina (70) pour ensuite commettre l'irréparable en voulant jouer avec le temps car le COSFA est parvenu à niveler le score par Ravelino. Une erreur de jeunesse qui ne justifie pas le désir d'un dirigeant d'Amparafa de tout laisser tomber pour rentrer à cause de l'arbitrage.

Tout est donc à refaire pour le HZAM et le COSFA dont les chances de devenir champion s'amenuise.