Madagascar: Mi-ritsoka production - Annulation du concert de Lalatiana et remboursement des tickets !

Mi-ritsoka production a finalement décidé d'annuler le concert de Lalatiana.

Aucune autre issue possible. Annoncé comme reporté, le concert de Lalatiana au Palais des sports va finalement être annulé pour de bon. Tous ceux qui se sont déjà procurés leurs tickets pour ce qui devait être un moment inédit, seront remboursés.

Grande déception pour les inconditionnels de Lalatiana ! Mi-ritsoka production et Lalatiana ont décidé d'un commun accord d'annuler le concert prévu au Palais des sports, après un premier report. « Nous sommes les premiers désolés pour cette annulation mais on ne peut nous soustraire à ce qui a été décidé. Comme il a été décrété par le Gouvernement, toutes réunions ou manifestations publiques, pour des raisons sanitaires, sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Nous avons donc été, à notre grand regret, dans l'obligation d'annuler complètement le concert », déplorent la chanteuse et Mi-ritsoka dans un communiqué. Musiciens et choristes ainsi que l'équipe de Mi-ritsoka ont cependant travaillé d'arrache-pied pour faire de cet évènement un succès. La situation ne s'est malheureusement pas améliorée. Mi-ritsoka, comme d'autres organisateurs, doivent donc en subir les conséquences.

Remboursement. Malgré les pertes que vont devoir essuyer les organisateurs, ils ont décidé de rembourser tous ceux qui se sont déjà procurés leurs tickets. La campagne de communication avait effectivement déjà commencé quand l'existence de la peste s'est avérée et que l'interdiction de manifester a été annoncée. Les prestataires ainsi que tous les frais afférents au matraquage et communication ont déjà été payés. Malgré la perte qui s'élève à plus de 100 %, les organisateurs ont quand même tenu à honorer la confiance que le public avait placée en eux. « A partir du 23, jusqu'au 28 octobre, les gens peuvent donc rapporter leurs tickets et demander à être remboursés au Super Music Analakely ». Une grande déception, autant pour les fans de Lalatiana que pour les organisateurs et la chanteuse mais... la santé avant tout !