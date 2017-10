Centrafrique: Une nouvelle étape dans le rapprochement UPC-FPRC?

Car avec un ralliement d'Ali Darass, c'est non seulement un essai politique qui est transformé, reléguant l'ancien maître de Bambari, à la place de second, mais également un essai militaire. Car le FPRC entend bien donner main forte à son nouvel allié, largement déstabilisé par les groupes d'autodéfense de Bangassou qui ont commis plusieurs massacres ces dernières semaines. Notamment à Kembé et Pombolo.

Pour le moment, c'est Abdoulaye Issène, le président du CNDS, le Conseil national de défense et de sécurité, et bras droit de Nourredine Adam, qui crie victoire en annonçant le retour de son frère ennemi.

