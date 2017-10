Sénégal: Un message d'alerte terroriste de l'ambassade américaine à Dakar sème le trouble

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Particularité, le communiqué des Etats-Unis qui appelle à éviter plages et hôtels du bord de mer a un délai, il court jusqu'à la fin de la première semaine de décembre. Une situation complexe à gérer au niveau diplomatique, mais encore plus au niveau de l'Etat. Interrogés sur la situation, des officiels sénégalais se demandent : « Où est le respect de notre souveraineté ? ».

Info fiable pour les Etats-Unis qui alertent leurs ressortissants. Information non recoupée, estiment les services sénégalais et différentes ambassades étrangères.

Délégation américaine renvoyée aux Etats-Unis, forum des Nations unies reporté, plus de 600 annulations dans un hôtel de la place. A moins d'un mois du forum Paix et sécurité, le communiqué de l'ambassade américaine a jeté un froid sur la capitale. A l'origine, il y a une source interrogée à Conakry par les services américains qui annonce une attaque terroriste dans un hôtel chic du bord de mer de Dakar à une date précise, en indiquant les noms de trois assaillants.

A Dakar, la rumeur d'une attaque terroriste s'est propagée à vitesse grand V depuis jeudi soir. A l'origine, un message d'alerte diffusé par l'ambassade des Etats-Unis qui demande aux citoyens américains de ne pas aller sur les plages et dans les hôtels de bord de mer de la capitale. Problème : les services sénégalais et des ambassades étrangères émettent des réserves sur les informations à l'origine de cette alerte.

