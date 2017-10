Madagascar: BOA Madagascar - Crédits à conditions très avantageuses pour le personnel de la « Paositra Malagasy »

Désormais le personnel de la « Paositra Malagasy » pourra réaliser des projets grâce aux offres de crédit proposées par la BOA Madagascar

BOA Madagascar joue parfaitement son rôle de banque universelle en cherchant constamment à mettre à la disposition d'un maximum de cible, des produits et services bancaires adaptés aux besoins spécifiques.

Convergence de vue

C'est encore le cas, avec la convention de partenariat signé avant-hier entre la BOA et « Paositra Malagasy ». Fruit d'une convergence de vue et d'intérêts entre les deux entités, ladite convention consiste à offrir au personnel de la PAOMA un Pack Fonxionaria. Il s'agit d'une offre qui se distingue par des conditions préférentielles, notamment un taux d'intérêt réduit. « C'est un taux d'intérêt extrêmement avantageux » a souligné Stéphanoël Razafimanantsoa, Directeur Généra de la PAOMA. Une aubaine, en somme pour les agents et cadres de la PAOMA puisque ces réductions s'appliquent sur de nombreuses offres comme le prêt « Tous à l'Ecole », le prêt « Vaha-Olana », le prêt Evénement Familial, le prêt Epargne Ambition, les crédits à la consommation, et enfin, le Prêt Immobilier « Akany ».

Gagnant-gagnant

Bref, de quoi permettre aux travailleurs de la PAOMA de réaliser leur rêve. Y compris celui de pouvoir construire leur propre maison. « Cette convention permettra aux deux parties de progresser, non seulement dans la recherche du bien-être social des membres du personnel de la « Paositra Malagasy », à travers la promotion de l'accès au crédit pour tous, mais aussi la promotion de l'accès à un logement décent » a fait remarquer Othmane Allaoui, Directeur Général de BOA Madagascar. A noter que la souscription à ces services bancaires offerts par la BOA Madagascar n'est pas obligatoire pour les membres du personnel de la PAOMA. En effet, la banque donne au personnel le maximum d'informations sur les avantages des offres tout en lui laissant la liberté de les prendre ou non. D'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, les membres du personnel de la PAOMA bénéficient d'un accueil privilégié. Un partenariat gagnant en somme, entre ces deux entités complémentaires. Ne serait-ce que par le fait qu'elles disposent toutes les deux, d'un vaste réseau d'agence. En effet, si la PAOMA est présente dans tous les recoins du pays, avec ses 600 points de contact, dont 250 bureaux de poste, la BOA pour sa part dispose d'un large réseau de 89 agences, de trois centres d'affaires et plus de 700.000 comptes.