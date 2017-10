Madagascar: Kidnapping - Sôly, Ram's et son épouse, wanted

La police rapporte que d'après les investigations, Bôly est un ami de Rakotoarimanana Pierre Joseph dit Ram's qui fait partie de l'équipe de Sôly un bandit tristement célèbre en matière de kidnapping. En effet, le mois d'août dernier, la brigade criminelle a déjà lancé un avis de recherche à l'encontre de Ram's et son épouse appelée Raharinirina Olivia Jenny et cela reste encore valable jusqu'à ce jour. Ce couple court toujours après s'être enfuit de son domicile à Anosiavaratra en abandonnant ses trois enfants sur les lieux. Sôly et Ram's sont déjà passés à Tsiafahy. Inculpé dans une dizaine d'affaire de kidnapping, Sôly a séjourné à Tsiafahy durant la deuxième moitié de l'année 2015. En effet, fortement recherché également il devrait être concerné dans les affaires impliquant Bôly.

