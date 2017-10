Madagascar: Funérailles nationales à Ambilobe - Rajoelina et Ravalo évitent Hery Rajaonarimampianina

Par contre, on ne sait pas si l'ancien président Didier Ratsiraka sera présent aux funérailles de celui qui lui avait succédé au pouvoir en 1993. D'après nos sources, la question sécuritaire figurerait parmi les causes qui n'ont pas permis aux anciens présidents de se rendre à Ambilobe (dans le nord du pays) pour les obsèques du Pr Zafy Albert. A noter que Betsiaka se trouve encore à plusieurs kilomètres de la ville d'Ambilobe. En tout cas, la réconciliation nationale est encore loin d'être une réalité dans le pays. Le Conseil du Fampihavanana Malagasy ou CFM qui vient d'être doté d'un bureau permanent aura du pain sur la planche. L'équipe de Maka Alphonse sera-t-elle capable de relever le défi ? Cette équipe qui n'a pas encore commencé à plancher sur les dossiers à régler pourrait-elle inspirer la confiance du peuple malgache et des personnalités politiques à réconcilier ?

