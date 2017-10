Egypte: Une cinquantaine de policiers tués par des terroristes dans le désert

L'Egypte est par ailleurs toujours confrontée à la branche locale du groupe Etat islamique qui attaque la police, l'armée et les chrétiens. Plusieurs centaines de membres des forces de sécurité ont été tués dans le Nord Sinaï et plusieurs attentats à la bombe contre des églises coptes ont fait plus d'une centaine de morts.

Trente-cinq conscrits et 18 officiers des brigades d'interventions ont été tués avant que les assaillants ne prennent la fuite. Des hélicoptères et des renforts de l'armée ont été dépêchés sur les lieux.

En Egypte, 53 policiers et une quinzaine de terroristes islamistes ont été tués vendredi 20 octobre dans de violents accrochages dans le désert libyque, ont indiqué des sources sécuritaires et médicales au Caire. Le groupe extrémiste Hasm, issu des Frères musulmans selon les autorités, a revendiqué l'opération.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.