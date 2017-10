Afrique de l'Ouest: L'Afrique de l'Ouest au chevet du Togo

Le Togo accueillera les 25 et 26 novembre à Lomé la 34e conférence ministérielle de la… Plus »

Alassane Ouattara et Patrice Talon disent principalement deux choses à Faure Gnassingbé. Il faut libérer l'imam de Sokodé, Alpha Al Hassan Mola, arrêté lundi, et mettre un terme à la répression aveugle et ordonner un strict maintien de l'ordre.

Dans les coulisses ouest-africaines, Patrice Talon et Alassane Ouattara mènent tambour battant une médiation. Vendredi, c'est le ministre ivoirien de la Défense, Hamed Bakayoko, qui était à Lomé. Entrouvrir une porte de sortie de crise, mais comment ? Tel est le dilemme de Faure Gnassingbé et de ses pairs de la sous-région.

