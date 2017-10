Bénin: Les syndicats opposés aux réformes à marche forcée

Alors que des heurts se sont produits à Lomé jeudi et que la crise se poursuit au Togo, une… Plus »

La ministre promet que les préoccupations « les plus pertinentes » seront examinées dans le cadre de la commission nationale de concertation et de négociation.

Dans le cortège, beaucoup d'agents de santé. Opposés à la méthode et aux projets du gouvernement, ils débrayent trois jours par semaine depuis plus d'un mois.

Ces syndicats, à l'exception d'un, ont signé il y a un peu plus d'un an la charte nationale sur le dialogue social. Alors que le gouvernement veut mener des réformes tous azimuts, ils dénoncent les privatisations et l'absence de concertation.

