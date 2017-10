Madagascar: Élaboration des lois sur les élections - « Un an avant les échéances électorales ! », dixit Sahondra Rabenarivo

Justement, par rapport à ces préparations, une loi consacrée à la campagne électorale doit être mise en vigueur dans l'immédiat pour dégager les zones d'ombre et surtout d'endiguer les différents cas de corruption susceptibles de se produire. Sahondra Rabenarivo a recommandé à ce que l'on détermine clairement la définition de ce qu'est la campagne électorale. « Propagande, meeting ou réunions des membres d'un parti politique ? », s'interroge-t-elle. Mais ce n'est pas tout. La précampagne et les ressources financières des partis politiques sont à circonscrire clairement. Le tout, suivi de sanctions draconiennes en cas d'infractions. Les parlementaires ont donc du pain sur la planche d'autant plus qu'ils n'ont pas toute l'éternité pour agir. A suivre.

Préparations. Dans cette même optique, Sahondra Rabenarivo tire la sonnette d'alarme par rapport aux différentes tergiversations actuelles. « Dans les autres pays, on connait préalablement, au moins un an avant les échéances électorales, toutes les lois relatives aux élections pour que les éventuels candidats puissent se préparer à bon escient », a-t-elle soutenu.

Nous ne sommes plus au stade des longs palabres. En gros, c'est le message qu'a transmis Sahondra Rabenarivo, juriste et membre du Sefafi, hier à Alarobia en marge du cadre de concertation de la Ceni avec les organisations de la société civile.

