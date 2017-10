Madagascar All Stars - De la bonne musique au service de la bonne cause

Madagascar All Stars mettra sa bonne musique au service de la bonne cause.

Jaojoby et ses compagnons de route continuent l'aventure Madagascar All stars. Trois mois après la disparition de Régis Gizavo, ils retrouvent la scène internationale. Ils se produiront au salon River à Villiers-Sur-Marne, à Paris le 11 novembre. Ils investiront la salle du théâtre de Longjumeau toujours dans la capitale française, le 24 novembre et donneront un concert à la salle Cérémonia, à Lille le 2 décembre.

Des évènements organisés par « Amboara » qui célèbre cette année son dixième anniversaire. Composée d'une trentaine de personnes en France et à Madagascar, l'association œuvre dans le domaine de l'éducation et contribue, par ses actions, au développement de la scolarisation des enfants en milieux ruraux à Madagascar: rénovation d'écoles, collecte de livres et manuels scolaires en France, création de bibliothèques et distribution de kits scolaires. Les bénéfices de ces événements avec Madagascar All Stars contribueront donc aux projets de l'association en 2018 et 2019.