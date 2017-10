Madagascar: Des vacances forcées pour préserver nos enfants

Cette mesure est prise dans le cadre d'une politique de prévention et elle s'ajoute à toute une série de règles à respecter. Les précautions sont tout aussi rigoureuses dans tous les lieux publics et tout le monde convient qu'il est nécessaire de les prendre pour se préserver. La lutte contre l'épidémie de peste est maintenant entrée dans sa phase opérationnelle. Il est donc nécessaire de ne pas relâcher ses efforts. Toutes les volontés se conjuguent pour mener à bien ce combat qui va durer longtemps. C'est pour cela que nos enfants ne doivent s'exposer à aucun risque et cela explique ces vacances forcées qui sont très longues. Mais leur sécurité est à ce prix.

Les établissements scolaires de plusieurs CISCO de Madagascar ont été fermés pour permettre la désinfection de leurs locaux et éviter ainsi tout risque de contamination. Les suspensions de cours durent depuis le début de l'annonce de l'épidémie de peste, c'est-à-dire depuis la fin du mois d'août. Pour les parents, il s'agit d'une véritable épreuve car outre l'obligation de payer des frais de scolarité, ils doivent s'occuper de leurs enfants obligés de rester chez eux. Cependant, ils font contre mauvaise fortune bon cœur et acceptent de le faire pour le bien de leur progéniture. Il s'agit d'une contrainte parmi tant d'autres subie par les Malgaches dans le contexte actuel, mais puisqu'il s'agit de préserver la vie de leurs enfants, ils s'y plient sans rechigner.

