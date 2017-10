Madagascar: Sensibilisation à la protection sociale - La CNaPS étend sa politique de proximité

Le taux d'affiliation à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) - de 10%- demeure très bas à Madagascar. Pourtant pour les travailleurs, la sécurité sociale est à la fois un droit, mais aussi un facteur de motivation, donc de productivité.

La CNaPS a donc décidé d'étendre sa politique de proximité en sensibilisant les communautés locales, même celles des zones les plus éloignées. La semaine dernière jusqu'au début de la semaine en cours, la CNaPS a effectué un atelier de formation et de sensibilisation à Sainte-Marie, sous le lead de Rakotondradano Hanitry ny Aina et Joslina Tsaboto, Coordonnatrice des antennes et des délégations régionales de la CNaPS.

Guichet et stands. A Lonkitsy et dans les îles au Nattes, un guichet forain a été mis en place au service de la population. En parallèle, des renseignements basiques sur les attributions de la CNaPS ont été fournis à l'assistance. Les missionnaires leur ont donc appris comment effectuer une demande de prestations, comment procéder au paiement des cotisations, quelle était la procédure à suivre pour bénéficier par exemple du demi-salaire et du remboursement de l'accouchement, etc. Par ailleurs, des stands de proximité ont été aménagés à Analarajy, Ambodifotatra et Vohilava. Les caissiers déployés sur place proposaient les mêmes services qu'ils effectuaient dans les représentations de la CNaPS. Les affiliés ont donc pu consulter leurs comptes et demander des conseils y afférent. Par ailleurs, une assistance-conseil axée sur la "Déclaration nominative des Salaires" a été fournie à des entreprises privées, comme le collège Le Rocher d'Agniribe.