Ile Maurice: Marche pacifique - Les sportifs se mobilisent contre la drogue et le dopage

«Say no to drugs, say no to doping». C'est le thème choisi par le ministère de la Jeunesse et des sports pour la marche pacifique contre la drogue et le dopage, ce samedi 21 octobre, dans les rues de Rose-Hill.

Une marche animée par les athlètes pré-sélectionnés pour les Jeux des Îles de l'océan Indien de 2019. Le Premier ministre Pravind Jugnauth et les ministres Stephan Toussaint, Fazila Daureeawoo et Yogida Sawminaden étaient aussi présents dans les rues de Rose-Hill.

Le départ a été donné sur le parking du supermarché Intermart à Ebène et le rassemblement a eu lieu au Plaza. C'est au rythme de l'orchestre de la police que la marche s'est déroulée. «Les sportifs doivent être des exemples pour la jeunesse mauricienne. Il faut faire du sport pour notre propre santé. Pour la première fois nous avons mis un budget pour la préparation des athlètes deux ans avant les jeux. Il n'y a pas d'avenir dans la drogue. Vré nisa bane sampion sé dan spor», a fait ressortir Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des sports.

Le Premier ministre a, pour sa part, une nouvelle fois, réitéré son combat contre les marchands de la drogue. «Le message que nous voulons envoyer est que les compétitions doivent se dérouler le plus sainement possible. Cela démontre aussi que mon gouvernement sera sans pitié contre les marchands de la drogue. En tant que dirigeants, nous devons donner l'exemple. Nous devons inculquer la culture de la pratique sportive», a soutenu Pravind Jugnauth.

Ne pas se laisser influencer

Les athlètes ont lancé un appel aux jeunes de ne pas se laisser influencer par les fléaux de la société. Le spécialiste du 1 500m, Mohammad Dookhun, les a encouragés à se lancer dans le sport. «Il y a de la réussite dans le sport. Je lance un appel aux jeunes de ne pas se laisser influencer par la drogue. Il est important de rester sincère avec soi-même. Le sport fait de nous des champions.»

Nathalie Ramen, vice-championne d'Afrique de volley-ball en 1998, a demandé aux jeunes de se respecter et de dire «non» aux tentations. «Le sport façonne un athlète à devenir responsable et nous aide à respecter les autres. A nou dir non o dopaze é a bane prodwi ilisite », a-t-elle avancé.