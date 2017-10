Cameroun: Santé publique - 21 000 sur 20159 malades d'onchocercose traités avec succès à Okola (région du Centre)

20159 patients dépistés et porteurs de l'Onchocerca volvulus, le virus qui est à l'origine de l'onchocercose ou cécité des rivières dans la localité d'Okola (département de la Lekié), ont été traités avec succès. Bien au-delà des 16 413 (60,29) de patients traités en 2016. Une performance qui à en croire le Centre de recherche sur les filarioses et les maladies tropicales (Crfilmt) augure de lendemains meilleurs, par le traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC), plus connu sous le vocable de Mectizan, à large échelle.

Une prise en charge médicale améliorée qui grâce aux nouvelles méthodes de traitement plus avantageuses, permettra de barrer la route à l'endémie à une plus grande échelle.

