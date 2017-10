Cameroun: Crise anglophone - Les inquiétudes d'International Crisis Group

Le Think Tank dénonce les « mesures cosmétiques » du président Paul Biya.

C'est le deuxième rapport d'International Crisis Group (ICG), sur la crise anglophone cette année. Après celui d'août dernier, l'Organisation non gouvernementale (Ong), spécialisée dans l'analyse des situations pouvant déboucher en conflits meurtriers « grâce à une analyse de la situation sur le terrain », revient sur la crise sociopolitique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis un an.

Dans ce deuxième rapport, le ton est plus alarmant. ICG constate que les émeutes du 22 septembre et du 1er octobre derniers, dont la répression des forces de sécurité a entrainé une dizaine de morts et plus de 100 blessés, « sont le signe d'une forte détérioration de la situation ». Une détérioration qui requiert une « réaction urgente du président camerounais Paul Biya, ainsi qu'une réponse ferme des partenaires internationaux ».

Le Think Tank fondé par le milliardaire américain Georges Soros, pense en effet que le chef de l'Etat « doit aller au-delà des mesures cosmétiques et prendre ses responsabilités pour trouver des solutions politiques à la crise » car, «les rangs des sécessionnistes augmentent de jour en jour » avec la répression. ICG rapporte que « certains d'entre eux [les sécessionnistes] évoquent plus résolument l'idée d'une lutte armée ou l'« autodéfense », qui pourrait donner naissance à une «insurrection armée dans les régions anglophones».

ICG recommande une fois encore plus de fermeté de la part de la Communauté internationale, notamment les partenaires du Cameroun, accusés d'être « passifs, voire complaisants vis-à-vis du régime ». Ces derniers sont appelés à « clairement souligner que de nouvelles violences de masse des forces de sécurité entraineraient une réévaluation de la coopération militaire avec le Cameroun ».