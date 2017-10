Cameroun: L'agresseur d'un policier rattrapé à Douala

Robert Ying Dapsia avait poignardé un gardien de la paix 2ème grade à la gare ferroviaire a été interpellé le 15 octobre dernier.

C'est un retour sur les lieux du crime qu'a effectué le nommé Robert Ying Dapsia alias Baina Balla, le 19 octobre dernier à Ngaoundéré. Il foulait à nouveau le sol de la capitale régionale de l'Adamaoua mais sous bonne escorte, en provenance de Douala où il a été interpellé, après que le 29 juillet dernier, en compagnie du nommé Chaoussia. Il a ôté la vie à Doumassou Bouba, 39 ans, moto taximan à Ngaoundéré, lui administrant un coup de poignard au niveau du coeur.

Non sans poignarder au détour, le gardien de la paix 2ème grade, Alexis Gaïwe, qui avait eu plus de chance. Ce retour manu militari marque ainsi le début des poursuites engagées à son encontre par le procureur de la République près les tribunaux de Ngaoundéré. Des poursuites judiciaires effectives pour «assassinat, coups et blessures graves», qui marquent l'issue fructueuse de l'avis de recherches lancé le 07 août dernier «sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément dans la région du Littoral et ses environs», par le commissaire de la police spéciale des chemins de fer de Ngaoundéré, Aristide Ayissi Mbarga.

«Nous avons mis en mouvement nos informateurs. Car après avoir tué une personne à la gare voyageurs de Ngaoundéré et poignardé un policier qui portait secours à la victime, le fugitif est d'abord allé se cacher dans son village, à l'Extrême-Nord. Mais sachant qu'il était recherché, il est ensuite allé se réfugier à Douala, au quartier Ndog-Mbong. Dimanche 15 octobre dernier, sa présence m'a été signalée par un informateur qui a requis un renfort. C'est donc un militaire qui l'a aidé et le suspect a été conduit à la brigade de Ndog- Mbong. Après enquête, il s'est avéré que c'est effectivement lui qu'on recherchait. On a donc mis des fonctionnaires en mission pour récupérer le malfrat et le ramener ici à Ngaoundéré», explique le commissaire de police principal.

En effet, Robert Ying Dapsia alias Baina Balla, âgé de 27 ans, avec son complice Chaoussia. La scène macabre se déroule le 29 juillet dernier vers 18h35, avant le départ du train pour Yaoundé. Ce soir justement, Alexis Gaïwe, 29 ans, gardien de la paix de 2e grade en service au commissariat spécialisé des chemins de fer de Ngaoundéré, est désigné pour escorter ledit train. C'est donc en faisant sa patrouille sur le quai qu'il reçoit une alerte d'agression de l'autre côté du train. Voulant donc porter secours à Doumassou Bouba baignant dans une mare de sang, le jeune policier reçoit lui aussi un coup de poignard dans le dos. Le valeureux policier va néanmoins tenter de se défendre avec son arme bien qu'affaibli, avant d'être transporté à l'hôpital régional de Ngaoundéré où il reçoit des soins. Ici, Doumassou Bouba rend l'âme vers 19 h 30 ce 29 juillet.

Alexis Gaïwe, lui, est évacué à Yaoundé, quelques jours plus tard. Les faits s'étant déroulés en l'absence du commissaire de la police spéciale des chemins de fer de Ngaoundéré, celui-ci va immédiatement lancer un avis de recherches à son retour de congés le 07 août 2017. D'où l'arrestation de Robert Ying Dapsia alias Baina Balla, le 15 octobre dernier à Douala, et son transfert à Ngaoundéré, hier 19 octobre. Une belle démonstration de l'efficacité des interventions de la police et de la parfaite collaboration des forces de sécurité sur l'étendue du territoire national.

A l'heure actuelle, le gardien de la paix de 2e grade, Alexis Gaïwe, marche s'appuyant sur une béquille et reste sous soins intensifs à l'hôpital militaire de Yaoundé. D'après une source dans cette formation hospitalière, le poignard dont s'est servi le bourreau du jeune policier était empoisonné et le nerf sciatique aurait été touché.