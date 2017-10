Tunisie: Agression d'une enseignante et de ses élèves

Un fâcheux incident a eu lieu, lundi dernier, vers 17h00, devant le collège El Habib à El Ala, où des malfrats, à bord d'un véhicule, ont aspergé, à l'aide de gaz paralysant, une professeur d'éducation islamique et beaucoup de ses élèves qui venaient de sortir du cours.

Transférés d'urgence à l'hôpital local où ils ont été secourus, l'enseignante et ses élèves, choqués, traumatisés et ayant le visage défiguré, ne comprennent toujours pas ce qu'ils ont fait pour mériter ce traitement indigne.

Les forces sécuritaires, grâce à leur vigilance et leur sérieux, ont réussi à arrêter, quelques heures plus tard, deux assaillants et le 3e est toujours en fuite. Rappelons que les enseignants et les élèves du collège El Habib ont observé une grève d'une heure, et ce, pour attirer l'attention des responsables à tous les niveaux quant à la nécessité d'installer une caméra de surveillance et d'effectuer des rondes policières dans les environs du collège.

Même le cimetière n'échappe pas aux malfaiteurs

Dimanche 15 octobre, une femme d'affaires kairouanaise, mais travaillant à Tunis, qui s'est rendue au cimetière Koraïch pour réciter la Fatiha sur la tombe de son père, a eu la malchance de rencontrer deux voyous qui l'ont tabassée et lui ont dérobé son sac à main où elle avait 3 mille dinars avant de prendre la fuite. Malgré la présence de beaucoup de citoyens, à 10h00, personne n'a osé intervenir, par peur ou par indifférence.

Traumatisée et ayant des bleus au niveau du visage, la dame a porté plainte auprès de la police. Le lendemain, un des voyous a été arrêté et l'arrestation de son complice n'est plus qu'une affaire d'heures.

Bravo donc à nos agents sécuritaires !