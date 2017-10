Tunisie: Ça vaut le détour !

Le Club Africain redeviendra-t-il un jour l'emblème de ce que produit de mieux la Tunisie. Du collectif, de l'orgueil, du talent, et une envie de plaire, encore et toujours. Oui mais, au final, la fin justifie les moyens.

Il faut comprendre que seuls les résultats comptent à la fin. Bref, actuellement, l'honneur retrouvé du CA passe par la case C3 et le gain d'un titre continental qui fuit l'équipe depuis des lustres. S'il a une histoire pleine de succès mais qui remonte à loin, le CA peut de nouveau s'inscrire dans les annales du sport continental. Nous n'y sommes pas encore.

Mais passer en finale permettrait déjà de toucher du doigt un Grâal que les Clubistes caressent actuellement de l'œil. En prenant la pleine mesure de son adversaire à Pretoria, le CA a déjà maximisé ses chances dans la perspective de l'explication de demain.

En termes de spectacle, ce n'était pas le «zénith», mais les Clubistes ont tout de même tenu leur résultat avec patience, confiance et une certaine maîtrise générale.

En football, la recette est simple: une défense en béton armé, un milieu de fer, une attaque de feu. Fidèle à la théorie du «posséder le ballon n'est pas gagner», ce CA-là a laissé le contrôle du cuir à Supersport et s'est contenté de placer ses habituels contres dont l'un fut dévastateur. Maintenant, le football est aussi question de prédispositions d'ensemble le jour « J ». Le trio Khelifa, Darragi, Hadded doit donc fonctionner à plein. Remettre le couvert en temps voulu, ne pas lâcher la bride et bousculer l'adversaire.

Mais attention tout de même. Si l'adversaire subi, cela ne veut nullement dire qu'il est en souffrance.

Pour le CA, avoir le ballon, approcher de la surface adverse...mais se trouver incapable de se créer la moindre occasion franche peut engendrer de la frustration, même si le temps jouera en faveur des Clubistes (parité un but partout en terre sud-africaine).

Bref, il faut marquer et ne pas baisser sa garde par la suite.

En attaque, Saber Khelifa doit tout tenter, plus que deux ou trois déboulés. Darragi, à la manœuvrière, doit se démener et insister pour à terme fissurer le mur d'en face.

En clair, il ne faut pas que Supersport prenne confiance en ses moyens et se mette à croire au miracle !

Toute l'incertitude du football !

Soucieux de rendre une copie correcte, le technicien italien du CA n'a rien laissé au hasard ces derniers jours. La cohérence du bloc, le marquage de zone, le repli, les projections, les dédoublements et la négociation des balles arrêtées, tout a été minutieusement revu et corrigé parfois. De point de vue mental, et c'est essentiel, le CA doit appuyer en temps voulu pour finir le boulot !

Certes, un brin de réussite ne sera pas de trop.

Mais c'est là toute l'incertitude du football. Sur ce, ce que les supporters redoutent à ce stade de la compétition, c'est la fin d'un match au suspense insoutenable. Bref, ils veulent que le CA plie le match rapidement, vite fait bien fait, comme si tout était écrit pour que le CA passe en finale. Oui, le temps de 90' et même peut-être au-delà, le football clubiste pourrait devenir d'une simplicité désarmante. Il suffit de gagner! Si depuis son intronisation, le technicien lombard a travaillé à remettre le CA sur de bons rails, demain soir, la vérité du terrain lui donnera forcément raison ou tort. Une victoire et le CA retrouvera en partie son lustre d'antan !

Il pourrait à terme combler le déficit qui le sépare de ses «ennemis héréditaires» ! Et c'est pour cela qu'il faut frapper fort à Radès, pour à terme s'offrir une nouvelle image.

Demain soir, dans une bonbonnière de Radès tout acquise à la cause des «Rouge et Blanc», il s'agira de jouer avec le cœur et les tripes. Viendra par la suite le temps de faire les comptes et de lister les priorités d'un club en quasi-perdition il y a peu (crise au sommet de la hiérarchie). A ce propos, malgré des comptes dans le rouge écarlate, les formules alambiquées permettant de diluer les paiements ne réussiront pas à contourner la demande express de bonne gouvernance formulée par les supporters.

Et pour que ce «ce coup de poker» soit gagnant, il faut absolument une qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération et plus si affinités...