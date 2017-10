Tunisie: 16 secteurs économiques ciblés

D'éminents dirigeants de grandes entreprises, investisseurs africains et internationaux se réuniront au Sommet mondial sur le commerce et l'investissemaent en Afrique dont la première édition aura lieu du 24 au 26 juin 2018 à Washington DC pour explorer des opportunités d'affaires en Afrique.

Plus de 2.000 acteurs économiques venus de plus de 70 pays, dont des délégations gouvernementales, des leaders africains de renom, des développeurs de projets ainsi que des investisseurs internationaux sont attendus à cette grande manifestation, organisée par GAA Exhibitions & Conferences. Conçu pour promouvoir et faciliter le commerce international entre les Amériques, l'Asie, l'Europe, les Emirats arabes unis et l'Afrique, cet événement de trois jours offrira un cadre unique pour échanger les points de vue sur les opportunités d'investissement et permettra aux participants de développer leurs réseaux d'affaires.

Dans le radar des investisseurs

«Le volume d'échanges commerciaux en Afrique subsaharienne devrait quadrupler d'ici 2030. Les marchés africains sont dans le radar des investisseurs car ils offrent de nombreuses opportunités encore inexploitées tant pour les investisseurs que pour les exportateurs et les entreprises. ATIGS vise à créer un environnement propice aux rencontres. Ce rendez-vous exceptionnel permettra aux participants de tisser des liens avec les principaux acteurs pour lancer leurs projets et étendre leurs activités en Afrique», a déclaré Bako Ambianda, directeur, GAA Exhibitions & Conferences.

Plus de 150 conférenciers, 160 exposants et 350 investisseurs mondiaux assisteront au sommet. 16 secteurs économiques, dont l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire, l'énergie, la construction notamment, mais aussi les transports, les technologies de l'information, le tourisme, les télécommunications et les ressources naturelles, seront mis en exergue, mais pas seulement. Des projets à fort potentiel en Afrique seront également présentés aux investisseurs internationaux, des expositions, présentations de pays et autres figureront à l'ordre du jour.

ATIGS, ce sont aussi 13 événements spécifiques, dont des événements bilatéraux, le Forum des industriels américano-africain, le Forum des affaires UAE-Afrique, le Forum économique Afrique-Chine, le Congrès des affaires internationales UE-Afrique et plus encore: la 27e Conférence mondiale sur le gaz avec plus de 12 000 délégués et le Sommet sur l'investissement Select USA 2018 avec plus de 1200 investisseurs mondiaux. De nombreuses autres opportunités seront offertes aux participants.