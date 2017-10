Tunisie: Khemaies Jhinaoui en visite en Italie lundi prochain

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des résultats de la visite d'Etat effectuée les 8 et 9 février dernier à Rome, par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a indiqué, hier, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette visite intervient également en application à la déclaration commune tuniso-italienne de 2012 qui avait recommandé l'organisation de concertations périodiques au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Au cours de cette visite, Khemaïes Jhinaoui aura une séance de travail avec son homologue italien à Palerme. Cette séance de travail planchera sur l'examen de l'évolution des relations de coopération et de partenariat économiques entre les deux pays ainsi que sur les moyens de renforcer les mécanismes de coopération et de coordination en matière de migration, de jeunesse et de développement solidaire. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement les développements en Libye, seront également à l'ordre du jour de cette séance.

Au cours de son déplacement, le chef de la diplomatie tunisienne prendra part à une manifestation intitulée « L'Italie, les cultures et la mer Méditerranée».

Cette manifestation vise à renforcer les échanges culturels et scientifiques entre l'Italie et les pays de la Méditerranée. Selon le même communiqué, « la multiplication des échanges de visites de haut niveau entre la Tunisie et l'Italie ne peut que refléter la volonté des deux pays de booster la coopération bilatérale qui a connu un développement considérable dans tous les domaines».

L'Italie est classée deuxième investisseur étranger de la Tunisie avec des investissements à hauteur de 1.62 milliard de dinars. En effet, près de 853 entreprises italiennes sont installées en Tunisie, soit 25.5% de toutes les entreprises étrangères établies dans le pays. Elles génèrent près de 63 mille postes d'emploi.

L'Italie est aussi le deuxième partenaire commercial de la Tunisie. Le volume des échanges entre les deux pays s'élève à 10 milliards de dinars (2016).