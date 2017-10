Tunisie: Un exercice d'équilibriste

Le défenseur central Rami Bedoui, rétabli, est bon pour le service. La nouveauté a trait au retour du Brésilien Diogo Acosta qui représente un renfort de taille pour le compartiment offensif. L'entraîneur Hubert Velud aura bien du mal à choisir entre le Brésilien et l'Egyptien Amrou Maraï, auteur d'un match aller plein d'activité, de harcèlement de la défense adverse et de fausses pistes qui ouvrent des espaces devant ses coéquipiers.

Partie jeudi pour Borj El Arab, la banlieue d'Alexandrie à bord d'un avion spécial, la délégation étoilée forte de 90 personnes, dont 22 joueurs, une cinquantaine de supporters, en plus de quinze personnes appartenant au staff technique, médical et de dirigeants est conduite par le président, Ridha Charfeddine.

Et ils ont de bonnes raisons de s'en méfier d'autant plus qu'ils accusent des absences déterminantes: le vieux renard Ahmed Fathi en défense (suspendu), et Houssam Achour au milieu (blessé).

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.