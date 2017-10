Tunisie: Benzarti, futur sélectionneur de Jordanie ?

Le nom de Benzarti a été proposé par le directeur technique de la Fédération jordanienne de football, le Tunisien Belhassen Malouche. Auparavant, Benzarti a entraîné en Tunisie, au Bahreïn, en Arabie Saoudite et à Oman.

CSS : aucun accord avec Ammar Souayah

Le président de la section football du Club Sportif Sfaxien, Salmen Ben Romdhane, a déclaré que la direction du club s'est réunie afin de prendre une décision quant à l'avenir de José Da Mota à la tête de l'équipe première de football. Il a souligné que cette dernière a besoin d'être renforcée et que pour l'instant il n'y a aucun accord avec Ammar Souayah : «Nous ne contacterons aucun coach tant que le nôtre n'est pas limogé».

Anis Ben Hatira n'est pas qualifié

L'Espérance Sportive de Tunis recevra l'Union Sportive Monastirienne aujourd'hui. A cette occasion, le coach «sang et or», Faouzi Benzarti, ne pourra pas compter sur les services d'Anis Ben Hatira. Le milieu de terrain n'est toujours pas qualifié, puisque la direction espérantiste n'a toujours pas reçu son certificat de transfert.

Rusike qualifié

Absent depuis la finale de la Coupe de Tunisie, l'attaquant du Club Africain, Mathew Rusike, a repris les entraînements depuis quelques jours. Selon des sources concordantes, le Zimbabwéen est qualifié et sa participation au match retour des demi-finales de la Coupe de la CAF, face à Supersport United, ne dépend que des choix du coach, Marco Simone.

Affaire Nyarko : le CSS versera à Kotoko 200.000 euros

Dans l'affaire du transfert du joueur Stephen Nyarko, la Fifa a informé le Club Sportif Sfaxien qu'il aurait à verser au club ghanéen, Asante Kotoko, la somme de deux cent mille euros. La direction du CSS a contacté son homologue de Kotoko afin de trouver un arrangement.

Match entier pour Abdennour, quelques minutes pour Srarfi

L'Olympique de Marseille a battu Guimaraes (2-1) au Vélodrome.

Le défenseur central tunisien, Aymen Abdennour, a disputé toute la rencontre et a récolté un avertissement. L'OGC Nice, à son tour, a été battu par la Lazio de Rome (3-1). Bassem Srarfi a été incorporé à la 88e minute de jeu.

Discipline : ils passent à la caisse !

La Ligue nationale de football professionnel a infligé une amende de deux mille dinars au Club Sportif Sfaxien et à l'Union Sportive de Ben Guerdane pour jets de projectiles. Le Stade Gabésien, l'Avenir Sportif de Gabès, la Jeunesse Sportive Kairouanaise et le Club Olympique de Médenine ont écopé d'une amende de mille dinars pour jets de projectiles et de fumigènes. Enfin, le dirigeant Dhiaeddine Hassan sera interdit de banc pour deux matches en plus d'une amende de cinq mille dinars pour être entré dans le terrain durant le jeu. Une amende de 500 dt a été infligée aussi au CS Chebba pour cause de jets d'objets divers par son public.

Affaire ASK - EGSG : le TAS rejette l'appel du FCH

La Fédération tunisienne de football a annoncé que le Tribunal arbitral sportif a rejeté la requête du Football Club de Hammamet à propos du match qui avait opposé l'A.S Kasserine à EGS Gafsa, dans le cadre de la dernière journée de la première phase de la Ligue 2 professionnelle. Rappelons que le bureau fédéral et la commission d'appel avaient rejeté la requête des Hammamétois.

L'ESM fait marche arrière

La direction de l'Etoile Sportive de Métlaoui avait annoncé, en début de semaine, qu'elle suspendrait l'activité du club. Puis, récemment, les responsables ont fait marche arrière et ont affirmé que l'ESM serait présente pour le compte de la sixième journée de la Ligue 1 professionnelle face au Stade Gabésien, aujourd'hui.

Ce changement vient après la réunion qui a eu lieu entre les responsables du club et le gouverneur de Gafsa, Mondher Laribi, qui a promis de verser les salaires et les primes des joueurs dans les plus brefs délais.

Après Nagguez, Ezzamalek lorgne Khenissi !

Le club cairote s'intéresse encore une fois au marché tunisien. Après avoir sondé le latéral droit de l'Etoile Sportive du Sahel, Ezzamalek est aussi sur les traces du buteur de l'Espérance Sportive de Tunis et de la sélection tunisienne, Taha Yassine Khenissi.

Des pourparlers pourraient débuter dans les jours à venir entre les dirigeants des deux clubs. Khenissi est actuellement sous contrat avec les Sang et Or jusqu'au mois de juin 2018.

Le président du SG momentanément suspendu

La Fédération tunisienne de football a pris les choses en main concernant le dossier du président du Stade Gabésien, soupçonné de corruption. Le dirigeant de la «Stayda» a été momentanément suspendu, en attendant la fin de l'enquête. Le bureau fédéral a aussi entendu le vice-président du SG et le président de l'AS Gabès ainsi que le joueur Zied Chaouech qui ont d'ailleurs comparu devant la commission composée de Mohammed Mokded et Hamed Maghrebi.

Stir Zarzouna-ES Hammam-Sousse va être rejoué

La Ligue Nationale de football professionnel a décidé de faire rejouer le match de Ligue 2 qui a opposé Stir Zarzouna à l'ES Hammam-Sousse. La LNFP a indiqué que cette décision fait suite à une faute administrative et que la nouvelle date pour ce match sera communiquée ultérieurement. Cette rencontre pour le compte de la troisième journée du groupe A s'était soldée par un résultat nul de deux buts partout.