Tunisie: Un bilan cumulé de 3.000 milliards de dollars

Le directeur général de l'Agence française de développement (Afd), Rémy Rioux, a été nommé à Washington, président du club mondial des banques de développement ou International development finance club (Idfc) à l'issue du conseil d'administration dudit club, tenu en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi). Il succède à la tête d'Idfc à son homologue allemand, Dr Ulrich Schröder, CEO de la KfW.

Avec cette présidence, la France conforte le rôle de la finance climat publique dans les perspectives de succès du prochain Sommet pour le climat de Paris.

A Paris, l'Afd accueillera durant son mandat de deux ans le siège de ce club des 23 principales banques de développement du Nord et du Sud (des banques africaines Boad et Dbsa, à la Brésilienne Bndes, la latino-américaine Caf, la Cdg marocaine, la Dbsa sud-africaine, la Cdb chinoise ou encore la Jica nippone).

Une économie sobre

Avec un bilan cumulé de 3.000 milliards de dollars et plus de 630 milliards de dollars d'engagements annuels, les banques membres d'Idfc œuvrent à la redirection massive des flux financiers vers une économie sobre en carbone et résiliente aux effets du changement climatique.

Rémy Rioux compte faire d'Idfc un acteur engagé pour le succès du Sommet pour le climat de Paris le 12 décembre prochain. Pour ce faire, il définit trois chantiers prioritaires à court et moyen termes : consolider une méthodologie partagée de la finance climat publique et privée, dans la perspective de la mise en œuvre de l'Accord de Paris ; explorer toutes les potentialités induites par les Objectifs de développement durable (Odd) en promouvant des projets en matière de gouvernance, inégalités, développement urbain, éducation ou encore genre ; faire mieux connaître le rôle des banques de développement nationales et régionales au plan international et renforcer la mise à disposition de services à leurs membres.