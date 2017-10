Tunisie: Youssef Chahed partage la joie des créateurs

Le ministre des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a fait savoir que la plus grande partie, déjà prête à hauteur de 80% concerne le pôle cinématographique, le pôle des arts plastiques, le musée de l'art moderne et contemporain ainsi que les studios de montage, soulignant dans ce sens que la visite du chef du gouvernement vient donner une impulsion aux efforts déployés pour l'ouverture officielle de la Cité dans les délais fixés.

Chahed a, lors d'une visite effectuée hier matin à la Cité de la culture, pris connaissance de l'état d'avancement du projet qui occupe à l'avenue Mohamed-V une superficie de 9,2 hectares moyennant un coût global estimé actuellement à 125 millions de dinars. La première partie de ce projet concerne deux salles de cinéma avec une capacité d'accueil de 350 et de 150 places, 7 studios de production artistique et de création, une salle de théâtre de 700 places, la Maison de l'artiste, la salle de l'Opéra avec une capacité d'accueil de 1.800 places en plus d'une bibliothèque multimédias et des espaces commerciaux.

