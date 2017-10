Tunisie: Accélération de la croissance au 30 septembre 2017

Cette progression des revenus de l'UIB reflète l'efficacité de sa conquête commerciale dans les différents segments de clientèle Corporate et Retail et son rôle accru dans le financement de l'économie.

Les encours de dépôts et de crédits nets à la clientèle en hausse par rapport à fin septembre 2016 (+13,6% pour les dépôts, soit un additionnel de +473 Mtnd, et +13,7% pour les crédits nets, soit un additionnel de +535 Mtnd) témoignent aussi de la confiance de ses clients et de l'apport de ses initiatives en matière d'élargissement de ses offres et d'accompagnement de ses clients.

L'accélération de dynamique commerciale conjuguée avec une maîtrise rigoureuse des risques et des efforts continus de rationalisation a permis à l'UIB de continuer à faire progresser ses résultats tout en poursuivant ses investissements dans l'innovation et dans le développement de ses relais de croissance de demain. Le résultat d'exploitation progresse ainsi de +22,3% à 91 Mtnd à la fin du troisième trimestre 2017 (et de +31,7% hors contribution au Fonds de garantie des dépôts), un rythme au-delà des prévisions de la feuille de route stratégique 2017-2020.

Commentant les résultats du troisième trimestre 2017, M. Mondher Ghazali, Directeur général de l'UIB, a déclaré : «L'Union internationale de démontre une nouvelle fois la qualité de son modèle de banque diversifiée couvrant l'ensemble des marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises avec une bonne performance de l'ensemble des métiers. Ces résultats largement positifs illustrent, par ailleurs, la forte résilience du modèle dans un environnement complexe grâce à notre capacité de maîtrise des coûts et des risques, à l'engagement et à l'expertise de nos collaborateurs, et à la pertinence de notre stratégie de différenciation au bénéfice de nos clients et de l'économie. L'UIB poursuivra avec détermination sa transformation en misant sur sa capacité d'innovation et sur le renforcement continu de la qualité de ses services, avec l'ambition renouvelée d'être la banque relationnelle de référence sur chacun de ses métiers».