Tunisie: Une délégation de la Berd au pays

Pendant leur visite, les membres du Conseil d'administration de la Berd, accompagnés de Janet Heckman, directrice générale pour la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (région Semed), et d'Antoine Sallé de Chou, responsable du bureau de la Berd en Tunisie, rencontreront le ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, le ministre du Transport, Radhouane Ayara, et le ministre-conseiller chargé du Suivi des réformes majeures, Taoufik Rajhi.

La délégation de la Berd s'entretiendra également avec des membres du Comité exécutif de la Banque centrale de Tunisie, des parlementaires, la présidente de l'Utica, Wided Bouchamaoui, le secrétaire général adjoint de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Anouar Ben Kaddour, le gouverneur de Sfax, Slim Tissaoui, et le président de l'Instance tunisienne de l'investissement, Khalil Laabidi.

Cette visite de quatre jours à Tunis et à Sfax sera, en outre, l'occasion de rencontres avec des représentants d'institutions financières internationales, de l'Union européenne et d'organisations de la société civile, ainsi qu'avec des membres des milieux d'affaires et des clients de l'équipe de soutien aux petites entreprises de la Berd.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en septembre 2012, la Berd y a investi 370 millions d'euros, répartis dans 25 projets. Le développement régional du pays en dehors de Tunis constitue une grande priorité du soutien apporté par la Banque, qui a par conséquent ouvert à Sfax, en octobre de l'année dernière, un deuxième bureau local.

Cette délégation sera composée des personnes suivantes :

Douglas Nevison, administrateur (Tunisie, Canada, Maroc, Jordanie)

Johannes Seiringer, administrateur (Autriche, Israël, Chypre, Malte, Kazakhstan, Bosnie-Herzégovine)

Andris Vilks, administrateur (Banque européenne d'investissement)

Frans Weekers, administrateur (Pays-Bas, Mongolie, ERY de Macédoine, Arménie, Chine)

Peter Basch, administrateur suppléant (Union européenne)

Alain Beauvillard, administrateur suppléant (France)

Milan Martin Cvikl, administrateur suppléant (Belgique, Slovénie, Luxembourg)

Robin Tasker, administrateur suppléant (Royaume-Uni).