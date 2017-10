Tunisie: Tous les critères dans une nouvelle circulaire

Pour les 3e et 4e années, il faut évaluer toutes les matières figurant aux programmes officiels. Toutefois, il est question de tenir compte, en arabe, de la communication orale, de la récitation, de la lecture, de l'écriture et de la dictée, de la production écrite, des maths, de l'éveil scientifique, des différentes matières d'éducation (physique, islamique, technologique, artistique, musicale) et de la grammaire.

En ce qui concerne le français, il s'agit de la communication orale, de la récitation, de la lecture, de la production écrite, de l'écriture et de la dictée.

S'agissant des élèves de 5e et de 6e années, il faudra évaluer toutes les matières programmées officiellement ; à savoir la communication orale, la récitation, la lecture, la syntaxe arabe, la production écrite, les maths, l'éveil scientifique et les différentes matières d'éducation (physique, islamique, technologique, artistique, musicale). Les épreuves de maths contiennent, évidemment, le calcul mental.

En français, il faudra mentionner la communication orale et la récitation, la lecture, la production écrite et la grammaire. Il y aura une épreuve d'anglais (uniquement pour les élèves de sixième).

Par ailleurs, la circulaire fixe les critères de passage d'une classe à l'autre. Sur ce point, le passage d'office est, automatiquement, accordé aux élèves ayant obtenu une moyenne générale annuelle d'au moins 10 / 20.

Le rachat est accordé à ceux qui ont une moyenne se situant entre 09.00 et 09.99/20 à condition d'avoir, en plus, une moyenne arithmétique annuelle au moins égale à 9/20 en lecture et en maths (pour les élèves de 1ère 2e années) et la lecture en arabe ainsi qu'en français en plus des maths (pour tous les autres niveaux).

Il y a, en outre, des dérogations de rachat pour dispense d'âge. Quant à ceux qui ne remplissent pas les conditions ainsi énoncées, ils redoublent.