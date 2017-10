Tunisie: Arrêt de la production dans 15 entreprises

Pour mieux préserver l'environnement, M. Massoudi a proposé la valorisation du plastique à travers le recyclage, la création des centres de collecte et la sensibilisation. A la clôture de la conférence, le Groupement professionnel du plastique a appelé à lancer un dialogue avec le gouvernement pour concilier protection de l'environnement et spécificités du secteur.

Le président de la Conect a, par la même occasion, appelé à restructurer ce secteur et à améliorer davantage ses aspects techniques et financiers, notamment en ce qui concerne le volet environnemental. M. Cherif a aussi appelé à mettre en place un mécanisme de financement participatif ainsi que des incitations bancaires pour permettre aux industriels de monter des projets conformes aux spécificités du secteur.

A l'ouverture de la conférence, M. Tarek Cherif a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation de l'industrie, notamment celle de la plasturgie, surtout que la nouvelle loi a prouvé son impact négatif sur cette activité et a causé l'arrêt de la production dans 15 entreprises et l'augmentation du taux de chômage dans ce secteur.

Le Groupement professionnel du plastique relevant de la Conect a organisé, récemment, à Tunis une conférence de presse pour exprimer sa position quant à l'interdiction des sacs en plastique. La conférence s'est tenue en présence de Tarek Chérif, président de la Conect, Oussama Massoudi, président du Groupement professionnel du plastique et des professionnels et industriels.

