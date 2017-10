Ile Maurice: Grève des cleaners - «Le gouvernement ne cèdera pas», dit Sinatambou

Le comportement de SAJ envers les Rodriguais est inacceptable et la déclaration d'Anerood Jugnauth pour leur… Plus »

L'élection partielle au no 18, le 17 décembre, a aussi été abordée. Le porte-parole du gouvernement affirme que les partis de l'opposition sont en train de s'entretuer. «Quand nous voyons les déclarations du PMSD sur la campagne du MMM, on peut dire que c'est un flop monumental pour les mauves. Il ne faut pas prendre en considération les pronostics de Paul Bérenger. Son parti avait le moins de gens lors du lancement de la campagne le 4 octobre. Je réaffirme aussi qu'il n'y aura pas d'élections générales d'aussitôt. Le gouvernement ira jusqu'au bout de son mandat de cinq ans».

«C'est totalement faux de dire que les cleaners gagnent Rs 1 500. Certaines touchent Rs 10 000 par mois». Déclaration d'Etienne Sinatambou, porte-parole du gouvernement, face à la presse ce samedi 21 octobre. Le ministre a aussi commenté la partielle au no 18, la rentrée parlementaire et la situation autour des travaux de rénovation de l'hôtel St Géran.

