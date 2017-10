Ile Maurice: Blanchiment d'argent - La complice de Curly Chowrimootoo réclame la liberté conditionnelle

Le comportement de SAJ envers les Rodriguais est inacceptable et la déclaration d'Anerood Jugnauth pour leur… Plus »

L'avocat du parquet, Me Prashant Bissoon, devra statuer sa position sur cette motion, présentée par Me Rama Valayden. Il a demandé un renvoi pour le 26 octobre.

Elle avait été reconnue coupable de blanchiment d'argent et elle a interjeté appel. Bibi Hapsa Khoyratty, âgée de 39 ans et habitant Le Hochet, a comparu en cour intermédiaire, vendredi 20 octobre. Alors qu'elle a écopé d'une peine de trois ans de prison, l'accusée a demandé la libération conditionnelle.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.