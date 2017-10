Ile Maurice: Xavier-Luc Duval - «L'avenir de l'ancien Premier ministre et de l'actuel ne dépend pas du public mais du judiciaire»

Elle avait été reconnue coupable de blanchiment d'argent et elle a interjeté appel. Bibi Hapsa… Plus »

Il y a bien un rapprochement entre le MMM et le MSM, soutient Xavier-Luc Duval. Et les élections au Conseil du district de Rivière-Noire le prouvent. «Si elle avait accepté de changer de parti, elle serait toujours la chairperson de Rivière-Noire. Nous constatons clairement la coalition du MMM et du MSM dans sa destitution. Un conseiller du MMM qui dépose une motion contre Véronique mais c'est un ministre qui MSM 'ki pé fer koustik pou ki motion dé renplasement pasé'», a-t-il affirmé.

Le comportement de SAJ envers les Rodriguais est inacceptable et la déclaration d'Anerood Jugnauth pour leur donner un bain laisse à désirer. Ce sont en ces termes que le leader de l'opposition a qualifié les propos du ministre mentor, lors de sa visite à Rodrigues. Xavier-Luc Duval s'en est aussi pris à Navin Ramgoolam, Pravind Jugnauth et le MMM lors de sa conférence de presse, ce samedi 21 octobre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.