Tunisie: Saâda et Jerbi d'entrée

Avec 5 points au compteur, ce n'est donc pas l'euphorie dans le camp du «Carrelage» et même pas l'assurance de pouvoir renouer très vite avec la victoire.

Car l'ESM de cet après-midi, malgré tous les remous qu'il a connus, est un adversaire très coriace, très appliqué sur le terrain et constamment dangereux, que ce soit avec l'attaque placée ou le jeu en contre. Il a toujours donné du fil à retordre aux deux équipes gabésiennes, le SG et l'ASG, que ce soit à Métlaoui ou à Gabès. Montacer Louhichi est donc devant un gros dilemme : jouer l'attaque d'entrée au risque de tomber dans le piège des joueurs du bassin minier et de se faire prendre à contrepied ou continuer à adopter une stratégie de jeu méfiante et chercher l'effet surprise, une réussite sur balle arrêtée et avoir son adversaire à l'usure ? Surtout que sa formation souffrira de deux absences de poids : l'arrière central Houssem Zrelli, pas encore rétabli, et surtout sa plaque tournante de l'entrejeu, irremplaçable lui, Skander Agrebi, exclu lors du classico gabésien pour somme d'avertissements.

Ce sera peut-être l'occasion pour Mahdi Saâda de faire enfin son apparition dans la formation et de montrer qu'il a été un peu lésé en faisant longtemps banquette. Un autre joueur éprouve le même sentiment, l'attaquant Seïfeddine Jerbi. C'est curieux quand même que le coach de la «Zliza» laisse un joueur de pointe aussi redoutable sur le banc ou ne l'utilise qu'en fin de rencontre. N'importe quel entraîneur, quel que soit son bagage, ne peut pas se permettre de se priver des services d'un tel attaquant de valeur capable de multiplier les prouesses techniques, d'apporter un plus réel au compartiment offensif et surtout de trouver la faille quand son équipe est en panne de concrétisation et de finish.