Afrique: CAF Ligue des Champions - WAC-USMA, le match de la saison pour les Wydadis

Le Wydad de Casablanca n'est qu'à un seul petit pas de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique. Mais pour ce faire, il devra franchir un dernier obstacle de la course qu'est l'équipe algérienne de l'USM Alger qu'il affrontera ce samedi pour le compte de la demi-finale retour.

Ce match qui a un parfum de derby maghrébin, est sans conteste le match de la saison pour les hommes de Houcine Ammouta. Ces derniers attendent depuis 25 ans de pouvoir à nouveau soulever la plus prestigieuse des coupes africaines. Les supporters wydadis en particulier et marocains en général nourrissent de grandes ambitions et croient de plus en plus aux chances des leurs d'accéder à la finale.

Le journal Assabah qui consacre une bonne partie de son édition du week-end (21 et 22 octobre) au derby maghrébin espère ainsi que le Wydad réitérera la performance de 2011, lorsqu'il s'était qualifié en finale de la Ligue des champions avant de tomber face à l'Espérance de Tunis. Le quotidien a surtout rappelé l'unique victoire du WAC en coupe africaine des clubs champions, glanée en 1992, et rappelle ainsi l'étendue de l'attente des supporters wydadis qui, depuis 25 ans, rêvent d'un deuxième sacre sur le sommet du football continental. Mais avant de réfléchir à la victoire finale, encore faut-il se qualifier. Et pour ce faire, les Wydadis devront battre les Algérois de l'USMA, puisque le match aller s'était soldé par un match nul.

Les affrontements entre équipes du Maghreb provoquent toujours l'enthousiasme des joueurs et des supporters. Le match aller n'a pas fait exception à la règle. L'absence de but a été comblée par l'ambiance, qui promet d'être aussi chaude aux Complexe Mohammed V de Casablanca.

La pression du public marocain sera incontestablement importante car les supporters du Wydad essayeront d'endosser le maillot du 12e homme pour galvaniser leur équipe. Les Wydadis pourront en tout cas compter sur les 45.000 supporters qui rempliront les gradins du «Stade d'honneur».