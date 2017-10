Afrique: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger confiant et optimiste

La qualification se jouera lors de cette partie. Il faudra donc que nous nous montrions costauds. Nous avons bien préparé ce rendez-vous, nous sommes prêts pour tous les scénarios. Je pense que le mieux pour nous, c'est de rester bien concentrés et donner le meilleur de nous-mêmes une fois sur la pelouse pour ne pas avoir de regrets une fois le match terminé, a ajouté le milieu de terrain de l'USMA. Nous sommes confiants et optimistes, c'est de bon augure. Maintenant, il ne faudra pas trop parler parce que c'est sur le terrain que la qualification se jouera. Faisons ce qu'il faut pour aller au bout et rendre les nôtres fiers de nous », a conclu le Rouge et Noir.

« Il n'y a aucun doute là-dessus, nous ferons de notre mieux pour la remporter. Nous n'avons pas fait tout ce voyage pour rien. Si nous sommes ici, c'est pour défendre nos chances à fond. Nous voulons honorer nos couleurs et ceux de notre pays, nous ferons donc tout ce qu'il faut pour atteindre notre objectif. Nous ne sommes qu'à un match de la finale. Tout le monde connaît l'importance et le prestige de cette compétition, notre objectif est clair donc ce n'est pas la peine de trop en parler, a confié Abderraouf Benguit dans des propos relayés par Le Buteur.

Arrivé, jeudi, à Casablanca les joueurs et le staff technique de l'USM Alger ont affiché un état d'esprit serein et confiant avant le match difficile qui les attend face au Wydad Casablanca dans la demi-finale retour de la Ligue des Champions de la CAF qui se dispute, ce samedi sur la pelouse du complexe Mohammed V à Casablanca.

