Sénégal: Marché central au poissons - Vers une paralysie des activités

Sur les difficultés qui affectent leur espace de travail, Mame Gor Fall, un autre délégué, dénonce : «Il y a l'insalubrité, l'insécurité et surtout l'encombrement anarchique. Les clients peinent à accéder au marché parce que les emprises du marché sont devenues des installations sauvages de marchands de légumes et de produits de toutes sortes. Les piétons se disputent la chaussée avec les véhicules du fait de cette situation.»

C'est la menace brandie par le Collectif des délégués du Marché central au poisson (Mcp) de Pikine qui ont déterré leur hache de guerre contre leur Directeur, Ndiaga Thiam. «Depuis neuf mois, suite au protocole d'accord que l'on a signé avec la Direction du marché pour la mise en place d'un comité de gestion, il n'y a aucune avancée significative et les problèmes persistent dans ce marché. Donc si, d'ici 15 jours, rien ne bouge, nous irons en grève à partir du 2 novembre. C'est une alerte que l'on fait aujourd'hui aux autorités pour leur faire comprendre que le Marché central au poisson est en train de sombrer et que cela ne peut plus prospérer puisque ses pensionnaires sont fatigués», soutient Mamadou Sow, l'un des délégués, dans une déclaration de presse.

