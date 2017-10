Congo-Brazzaville: Pool - Le HCR assiste près de six mille personnes déplacées

Le représentant de l'agence onusienne au Congo, Cyr Modeste Kouamé, a entamé, le 21 octobre à Kinkala, une campagne de distribution des produits non alimentaires au profit des sinistrés du département en vue d'accompagner les initiatives engagées par le gouvernement.

La remise du don fait suite à un appel à la solidarité lancé par le Congo, au terme d'une évaluation de l'action humanitaire dans le département du Pool, réalisée en novembre 2016 par le gouvernement avec la collaboration des agences du système des Nations unies. Le lot des produits non alimentaires a été remis à la représentation locale de l'ONG Caritas qui, à son tour, l'a distribué aux déplacés.

Ce matériel a été essentiellement composé de 2838 couvertures, 580 bâches, 514 tentes, 2047 jerricanes, 2079 nattes, 311 sceaux dispensés à 3529 personnes regroupées en 975 ménages à Kinkala, chef lieu du département du Poo. Récemment, le même matériel avait été remis à Caritas Nkayi qui l'avait distribué aux autres déplacées du Pool, refugiés dans la Bouenza, un département voisin. Au total, on compte près de 6 000 sinistrés dont le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) assistera dans tous les sites de déplacés du Pool.

« Le HCR à Kinkala traduit de façon concrète votre engagement dans l'humanitaire et un soutien moral pour nous », a commenté Edgar Pascal Mankela, secrétaire général de la Caritas.

L'action humaniste du HCR a suscité plus d'engouement car plus un don planifié est structuré, plus son impact est important. Et la planification d'un don est aussi d'abord et avant tout un geste du cœur. « Merci, qu'on ne nous laisse pas. Que le gouvernement continue d'appuyer le HCR, parce que cette insécurité n'est pas notre volonté mais nous souhaitons qu'il y ait un terme à cette situation. Nous sommes cCngolais, ne sortons pas du néant et voulons la paix, c'est-à-dire aller librement aux champs », a souhaité Pierre Kifoua, un déplacé du Pool et résident au site de l'église Catholique à Kinkala.

Pour sa part, le représentant du HCR a reconforté les déplacés et les a rassurés que les agences du système des Nations unies poursuivront leur action humanitaire dans le Pool, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'action Humanitaire et de la solidarité.

« Nous sommes là pour appuyer, de façon concrète, les déplacés internes. Ensemble avec le gouvernement, nous travaillerons pour alléger vos souffrances. Nous ferons de notre mieux, à travers nos partenaires financiers, pour continuer à vous aider jusqu'à ce que vous allez retourner chez vous tranquillement », a déclaré Cyr Modeste Kouamé.

Pour assister les déplacés internes et coordonner leurs interventions humanitaires, les agences du système des Nations unies ont des méthodes très habituelles qui leur facilitent le travail de terrain. « Chaque agence du système intervient en fonction de son rôle défini à l'avance. Aujourd'hui, vous recevez ce matériel de ménage mais cette assistance ne va pas s'arrêter là. Très ultérieurement, nous allons poursuivre notre action en fonction de nos moyens et grâce à l'appui du gouvernement. Nous connaissons la périodicité de ce matériel de ménage, nous allons revenir pour le renouveler », a promis Cyr Modeste Kouamé.