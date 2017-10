Congo-Kinshasa: Grand Kasaï - Un plan d'assistance sanitaire d'urgence en voie d'être adopté

Le gouvernement et ses partenaires réfléchissent, à travers un forum ouvert au centre catholique Caritas par le ministre de la santé publique, le Dr Oly Ilunga, sur les priorités sanitaires dans la partie du pays qui a connu de graves violences suite aux attaques des miliciens Kamwena Nsapu.

Les assises vont permettre aux participants de faire une analyse rapide de la situation sanitaire dans chaque province, en se focalisant aussi bien sur les infrastructures que sur le fonctionnement du système sanitaire et de la surveillance épidémiologique. Après cette analyse des besoins, il sera question d'identifier les partenaires intervenant sur le terrain, dans le cadre de la réponse sanitaire à la crise dans chaque province, par type et par zone d'intervention et d'évaluer le niveau de coordination des intervenants opérant sur le terrain.

Il sera également question, durant ce forum, de déterminer les gaps de la réponse sanitaire à l'urgence dans chaque province et de dégager les priorités à financer par le gouvernement et ses partenaires. Au final, les participants vont devoir adopter un plan d'assistance sanitaire d'urgence dans la région du Kasaï avec comme objectif limiter au maximum la souffrance de la population et réparer le système de santé qui a été détruit. Pour le ministre de la Santé publique, la réussite de ce plan d'urgence dépendra de la capacité de tous, gouvernement et partenaires. Le Dr Oly Ilunga a, par ailleurs, rappelé que la région du Kasaï a été confrontée à une situation d'insécurité causée par les affrontements entre les miliciens Kamwena Nsapu et les forces de sécurité de la République Démocratique du Congo.

Cette insécurité a entraîné une situation humanitaire sans précédent, occasionnant de graves pertes en vies humaines et matérielles. La population du grand Kasaï vit dans une précarité sans nom. Pour le ministre de la Santé publique, cette situation augmente le risque d'éclosion des maladies tueuses, particulièrement pour les femmes et les enfants qui sont tous vulnérables.